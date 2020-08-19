Son dakika haberi: Eski eşini ölümle tehdit eden saldırgan tutuklandı
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Son dakika haberi: Eski eşini ölümle tehdit eden saldırgan tutuklandı

Son dakika haberine göre Eski eşini ölümle tehdit eden saldırgan tutuklandıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 5 yıl önce boşandığı M.Ö.'nün evine giderek, hakaret edip, ölüm tehdidinde bulunan Fatih Pirepol, M.Ö.'nün şikayeti üzerine yakalandı.

19.08.2020 21:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:01

Eski eşini ölümle tehdit eden saldırgan tutuklandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 5 yıl önce boşandığı M.Ö.'nün evine giderek, hakaret edip, ölüm tehdidinde bulunan Fatih Pirepol, M.Ö.'nün şikayeti üzerine yakalandı. Gözaltına alınan Pirepol, 'Silahla tehdit' suçundan tutuklandı. Pirepol'ün gözaltına alındığı sırada, "Sabah bırakacaklar yine geleceğim" dediği ileri sürüldü.

Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Pirepol 5 yıl önce boşandığı M.Ö.'yü takip ederek evine gitti. Tehdit savurup, eve zarar veren Pirepol, hakaret ettiği sırada yanında getirdiği bıçağı çıkartıp, M.Ö.'yü öldürmekle tehdit etti. Durumu gören mahalleli, polis ekiplerine durumu bildirdi. Pirepol, Bayraklı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Fatih Pirepol, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih Pirepol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Silahla tehdit' suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, Fatih Pirepol'ün gözaltına alındığı sırada, "Sabah bırakacaklar yine geleceğim" dediği ileri sürüldü.

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Son dakika haberi: Eski eşini ölümle tehdit eden saldırgan tutuklandı

Kaynak: DHA

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