Son dakika haberi: Eski eşini boğarak öldürüp ormana gömen zanlıdan akıl almaz plan... Kameralara yakalanmamak için tüm binanın elektriğini kesmiş

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Eski eşini boğarak öldürüp ormana gömen zanlıdan akıl almaz plan... Kameralara yakalanmamak için tüm binanın elektriğini kesmiş

DENİZLİ Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kez evlenip boşandığı eski eşi tarafından boğularak öldüren Fatma Çetin, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Başkasıyla evlenen eski eşini öldürüp 60 kilometre taşıdıktan sonra ormanlık alana gömen zanlının, cesedi apartmandan çıkarmadan önce kameralara yakalanmamak için tüm binanın elektriğini kestiği ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2144 Sokakta meydana gelen olayda; daha önce 2 kez evlenip boşandığı Ebubekir Karakurt tarafından sürekli taciz edilen Fatma Çetin (32), boğularak öldürüldükten sonra olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesinin zirvesindeki Kefe Yaylasındaki ormanlık alanda kazılan çukurda battaniye ve çuvala sarılı olarak bulundu. Tekstil işçisi Mehmet Çetin, işten çıkıp eve geldiğinde eşi Fatma Çetin'i evde bulamayıp evin de dağınık olmasından şüphe duyarak ihbarda bulunması sonucu ortaya çıkan olay sonrası, Fatma Çetin'in eski eşi Ebubekir Karakurt gözaltına aldı.

Suçunu çapraz sorgu sonucu kabul eden zanlı Ebubekir Karakurt'un sorgusu devam ederken, hayatını kaybede 2 kız çocuğu annesi Fatma Çetin'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıpta yapılan otopsinin ardından son kez Anafartalar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesine götürülen Fatma Çetin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Çetin'in ailesi ve yakınları, yaşadıkları üzüntü nedeniyle ayakta dahi durmakta güçlük çekti.

Apartmanı elektriksiz bırakmış

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Fatma Çetin'in vahşice öldürüldüğü olayın ardından zanlının zorla içeriye girerek eski eşini öldürdüğü geldiği evde geniş çaplı inceleme yaptı. Eski eşini boğarak öldürdükten battaniyeye saran Ebubekir Karakurt'un, cesedi binadan çıkarmadan önce güvenlik kameralarına yakalanmamak için girişteki panodan tüm apartmanın elektriğini kestiği ve daha sonra omzuna aldığı cenazeyi kapıya kadar getirdiği aracına yükleyerek götürdüğü ortaya çıktı.