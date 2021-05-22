Son dakika gündem: Eski eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 çocuk annesi eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 çocuk annesi eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Birgül Kızıltepe (40) sabah evde 7 yaşındaki işitme engelli kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Kızıltepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ön incelemede bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Kızıltepe'nin cinayet zanlısı olarak boşandığı eşi Yıldıray Çınar (42) aranmaya başladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çınar, ifade vermedi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve çelişkili ifadeler veren Çınar, sağlık kontrollerinin ardından götürüldüğü adliyede savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çınar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Suat Salgın/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı