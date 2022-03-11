Son dakika haberi! Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a FETÖ davasında beraat

ANKARA (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 'FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüte yardım etmek' suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Nisan 2019'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. 'FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından hakkında dava açılan Uzun, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 ay 20 gün hapis cezası almıştı. Bu ceza ile ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki (İstinaf) inceleme sürüyor.