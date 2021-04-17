Son dakika haberi... Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberine göre Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin (95), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin (95), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Karadavi'nin Twitter hesabından, enfekte olan Karadavi'nin tedavi altında olduğu yönünde paylaşımda bulunuldu.

Ayrıca paylaşımda, Karadavi'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve sevenlerinden dua beklediği aktarıldı.

Karadavi'nin oğlu Abdurrahman Yusuf da sosyal medya hesaplarından bir süre önce aşı olan babasının enfekte olduğunu doğruladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak