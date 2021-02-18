Son dakika haberi... Eski Dubai Emniyet Müdürü Halfan'ın Suudi Arabistan eleştirisi tepkilere yol açtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dubai Eski Emniyet Müdürü Dahi Halfan'ın Suudi Arabistan'ın yabancı firmalarla çalışma planına ilişkin yorumları, bazı Twitter kullanıcıları tarafından Riyad'ın işlerine bariz bir müdahale ve isyanı kışkırtma girişimi olarak değerlendirilerek eleştirildi.

Dubai Eski Emniyet Müdürü Dahi Halfan'ın Suudi Arabistan'ın yabancı firmalarla çalışma planına ilişkin yorumları, bazı Twitter kullanıcıları tarafından Riyad'ın işlerine bariz bir müdahale ve isyanı kışkırtma girişimi olarak değerlendirilerek eleştirildi.

Halfan, Suudi Arabistan'ın pazartesi günü hükümetin 2024 yılından itibaren bölgedeki merkezleri ülkenin dışında olan yabancı şirketlerle sözleşme yapmayı planlamadığı açıklamasının ardından Twitter hesabından, uluslararası şirketleri Suudi Arabistan'da ofis açmaya ya da bu kararı boykot etmeye mecbur etmenin, ekonomik açıdan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) daha zayıf olan Körfez ülkelerine zarar verebileceğini ifade etti.

Dubai için Körfez pazarının küçük bir pazar olduğunu, Dubai'nin artık ticaret haritasında bölgesel değil uluslararası bir konumda olduğunu belirten Halfan, Dubai'nin ithalatının yüzde 75'inin dünya ülkelerine yeniden ihraç edildiğine dikkati çekti.

Halfan, Dubai'nin, Hindistan ve Çin ve çevresindeki iki buçuk milyardan fazla insanın ürünleri için stratejik bir konum olarak addedildiğini ifade etti.

Twitter'da onlarca kullanıcı, Halfan'ın açıklamalarını, Körfez ülkeleri arasında anlaşmazlık çıkarma, Riyad'ın işlerine açık bir müdahale ve diğer Körfez ülkelerini indirgeme şeklinde değerlendirerek eleştirdi.

Suudi akademisyen Habib eş-Şemri, Halfan'ın düşüncelerinin yanlış olduğunu ve kesinlikle hiçbir şekilde boykot, kesinti durumunun olmayacağını, bu kararın sadece hükümetin proje anlaşmaları için sadece bir şart olduğunu kaydetti.

Muhammed en-Necayir isimli kullanıcı da Halfan'ın konuya yaklaşımını tuhaf olarak değerlendirdi.

Necayir, "Körfez ülkeleri neden etkilenmiyor, bu şirketlerin çoğu BAE'de bölgesel ofis açıyor. Suudi Arabistan Orta Doğu'nun en büyük pazarı ve pazardan çok kar eden bu şirketlerden yararlanma hakkına sahibiz." ifadesini kullandı.

Salih isimli bir diğer Twitter kullanıcısı da "Dahi Halfan'ın yeni görevi, Arap halkları arasında kargaşa oluşturmak ve anlaşmazlık çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Halfan'dan eleştirilerin ardından gelen açıklama

Halfan eleştirilerin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamasında ise Suudi Arabistan'ın hükümet projelerindeki bu kararının iddia edildiği gibi Duabi'ye zarar vermeyeceği çünkü Dubai'nin ticaret sürecinin sadece en küçük pazarı Körfez ülkeleri ile sınırlı olmadığını, ticaret hareketinin küresel olduğunu dile getirdi.

Eski Emniyet Müdürü açıklamasında, "Hükümet projeleri için hükümetle sözleşme yapan küresel şirketlerin Suudi Arabistan'da ofis açması fikri, çıkarların korunması için kesinlikle isabetli ve doğru bir görüş. Suudi Arabistan için iyi olan bir şeyin BAE için de iyi olacağını sadece düşünmüyor inanıyoruz da. Ancak bazı Twitter kullanıcılarını bu durum rahatsız ediyor." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan, 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 2024 yılından itibaren bölgedeki merkezleri ülkenin dışında olan yabancı şirketler ve ticari kuruluşla sözleşme yapmamayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy