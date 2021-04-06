Son dakika haberi... Eski Danıştay üyelerinin Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberi... Eski Danıştay üyelerinin Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Eski Danıştay üyelerinin Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

Başkan Zühtü Arslan'ın başkanlık ettiği duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklar Olcay ve Tutar ile bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, sanık Bektaş, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, hakim adayı iken "FETÖ tarafından, iki gün eğitime gelmediği gerekçesiyle görevine son verilen ve açtığı dava örgütün talimatıyla Danıştay tarafından reddedildiği" belirtilen Hakim Gülay Tezcan Akkuş, tanık olarak dinlendi.

Hakim Gülay Tezcan Akkuş, 2011'de hakim adayı olarak akademi eğitimi gördüğü sırada "devamsızlık" nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını, ardından da adaylığına son verildiğini söyledi.

Yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda açtığı davanın, hukuka aykırı şekilde reddedildiğini aktaran Akkuş, sanıkların hukuka ve vicdana aykırı karar verdiklerini, haksızlığa uğradığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Tanık beyanının ardından söz alan sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Başkan Zühtü Arslan tarafından dava dosyasına gelen belgelerin okunması ve savcılık makamının görüşünün alınmasının ardından, ara kararlar açıklandı.

Buna göre mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanabilmesi için dosyanın savcılık makamına gönderilmesine hükmederek, davayı 25 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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