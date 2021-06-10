Son dakika haberi: Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan verilen hapis cezasının gerekçesi yazıldı

Son dakika haber: Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K'ye "nitelikli cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K'ye "nitelikli cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesince yazılan 10 sayfalık gerekçeli kararda, olaya ilişkin hazırlanan iddianame, savcılık mütalaası, sanık ve müşteki savunmaları ile tanıkların beyanlarına yer verildi.

Gerekçeli kararda, daha önceden birbirlerini tanıyan sanık U.K'nin olay günü müşteki Z.Y. ile çalıştığı kafede karşılaştığı, sanığın işten sonra birlikte oturup sohbet etmeyi teklif ettiği, akşam saatlerinde de birlikte olayın gerçekleştiği kafeye gittikleri anlatıldı.

Müşteki Z.Y'nin bu sırada arkadaşı Ö.F.K'yi de buluşmaya davet ettiği aktarılan gerekçeli kararda, tarafların pandemi nedeniyle kapalı olan kafede yaklaşık bir saat oturduğu, Ö.F.K'nin işi çıktığı için daha sonra yanlarından ayrıldığı kaydedildi.

Müşteki ve sanık baş başa kaldıkları sırada Z.Y'nin, U.K'nin kendisine sözlü tacizde bulunmaya başlaması üzerine kalkmak istediği, bunun üzerine sanığın elle taciz ettiği, gitmek isteyen müştekiye engel olarak cinsel istismarda bulunduğu ifade edilen gerekçeli kararda, olay yeri görüntülerinin incelenmesinde, sanık U.K'nin müşteki Z.Y'nin saçlarından ve omuzundan tutarak sürüklediğinin görüldüğü, bir başka açıda ise sanığın pantolonunu düzelttiğinin tespit edildiği anlatıldı.

Gerekçeli kararda, her ne kadar sanık U.K'nin üzerine atılı suçlamaları kabul etmese de müşteki Z.Y'yi neden saçından tutup sürüklediğine dair makul ve mantıklı açıklama yapamadığı vurgulanarak, "Buna karşılık müşteki her aşamada istikrarlı, ayrıntılı ve samimi beyanda bulunmuş, beyanları olay akış ve örgüsüyle desteklenmiş, somut delillerle çelişkiye düşmemiş, sorulan sorulara makul ve mantıklı cevaplar vermiştir. Bu gerekçelerle müştekinin beyanları mahkememizce inandırıcı bulunmuştur. Tanıkların ifadeleri de mağdurun aşamalarda verdiği beyanları ile uyumludur." denildi.

"Müştekinin böyle bir konuda yalan söylemesi hayatın olağan akışına aykırı"

Bilirkişi raporunda, kamera görüntülerine göre tanık Ö.F.K'nin kafeden ayrılmasından sonra sanığın kapıyı kilitlediğinin sabit olduğu belirtilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Bilirkişi raporunda sanık U.K'nin müşteki Z.Y'yi saçlarından tutarak sürüklediği kamera kayıtlarına yansımaktadır. Sanık da bu hususu savunmalarında kabul etmiştir. Sanığın bu eylemi, mağdurun hareket kabiliyetini, kendi hür iradesiyle hareket etmesini, bir yerden bir yere gitmesini kısıtlamaktadır. Sanığın müştekiyi saçından sürükleyerek tuvalete götürmesi, burada dövmesi, kapının kilitli olması, cinsel saldırıda bulunması ve kafenin kapısının kilidinin sanık tarafından müştekiyi, tanığın evine götürmek amacıyla açılması değerlendirildiğinde, sanığın 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlediği mahkemece kabul edilmiştir."

Gerekçeli kararda, müştekinin iftira atmasını gerektirir bir nedeninin bulunmadığı, kendisine yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir konuda yalan söylemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Müştekinin, hemen akabinde olayı tanıklara anlattığı, makul bir sürede adli makamlara taşıdığı belirtilen kararda, "Müştekinin ayrıntılı samimi ve istikrarlı beyanları, kamera görüntülerinin de iddialarını desteklemesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmemiş ve üzerine atılı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği mahkemece kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda sanık U.K'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırıldığı belirtilen gerekçeli kararda, ayrıca "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıl hapis cezasına mahkum edildiği vurgulandı.

Gerekçeli kararda, olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle sanığa her iki suçtan verilen cezada indirim uygulanmadığı belirtilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz