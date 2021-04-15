Son dakika haberi: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut son yolculuğa uğurlanıyor
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Son dakika haberi: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut son yolculuğa uğurlanıyor

Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut son yolculuğa uğurlanıyor

Son dakika haber: Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Akbulut'un ailesi ve yakınları katıldı.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Akbulut için helallik istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yıldırım Akbulut Beyefendi'yi ebedi aleme, ahirete uğurlamak üzere cenaze namazını kılmış bulunuyoruz. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Yıldırım Bey'in malum devletin bir çok kademelerinde değişik görevleri oldu. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'nde beraber çalıştık. Yıldırım Bey'in gerçekten en önemli, en büyük özelliği tevazu idi, mütevazıydı ve bu tevazudan hiçbir an sapmadı. Düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle İstişare Konseyi'nde de paylaştı, kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik. Rabb'im yar, yardımcısı olsun. Ailesine sabırlar diliyorum, tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum."

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törene katılanlar, Akbulut için Fatiha okudu. Erdoğan, tören sonunda Akbulut'un ailesine başsağlığı diledi.

Yıldırım Akbulut'un naaşı, defnedilmek üzere Devlet Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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