Son dakika haberi: Eski Başbakan Çiller'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
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Son dakika haberi: Eski Başbakan Çiller'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Son dakika haberi: Eski Başbakan Çiller'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Eski Başbakan Tansu Çiller, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eski Başbakan Tansu Çiller, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiller mesajında, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini, Türk Milleti'nin destansı bir mücadele ile önleyişinin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Milletçe, memleketimizi, devletimizi, demokrasimizi koruma ve ilelebet yaşatma gücümüzün, kararlılığımızın ifadesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Tansu Çiller, bu anlamlı günde aziz şehitleri rahmet ve şükranla andığını belirterek, "Gazilerimize kalbi teşekkürlerimle sağlıklı yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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