Son dakika haberi: Eski Başbakan Çiller'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Eski Başbakan Tansu Çiller, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.