Son dakika haberi: Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey, vefatının 20. yılında anıldı Son dakika haberi: Ankara'daki Azerbaycan vatandaşları, vefatının 20. yılında Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i andı.

Ankara'daki Azerbaycan vatandaşları, vefatının 20. yılında Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i andı.

Ulus'taki Atatürk heykeli önünde toplanan grup, anma etkinliği öncesinde İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşını okudu.

Grup adına açıklama yapan Şeyma Kemaloğlu, Elçibey'in dünya Türklerinin birliğini savunan bir lider olduğunu söyledi.

Elçibey'in Azerbaycan halkının kalbinde yaşadığını belirten Kemaloğlu, Elçibey'in ideolojisi ve fikirlerinin ebedi olarak yaşayacağını ifade etti.

Kaynak: AA