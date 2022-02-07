Son dakika haberi! Eski Aydın Milletvekili Ayhan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

AYDIN (AA) - Eski Aydın Milletvekili İsa Ayhan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene Ayhan'ın ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

1931 yılında dünyaya gelen Ayhan, Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. İlkokul öğretmenliği, Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu Meslek Dersleri öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı yapan Ayhan, Aydın ve Kütahya'da ilköğretim müfettişliği ile İzmir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Eğitim Uzmanlığı görevlerinde de bulundu.

15. Dönem Aydın milletvekili olarak seçilen Ayhan, evli ve iki çocuk babasıydı.

Ayhan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.