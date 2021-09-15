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Son dakika haberi: Eski Angola Cumhurbaşkanı Santos, iki yıl sonra ülkesine döndü

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Eski Angola Cumhurbaşkanı Santos, iki yıl sonra ülkesine döndü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eski Angola Cumhurbaşkanı Jose Eduardo Dos Santos, 2019'da İspanya'ya gidişinden sonra ilk kez ülkesine geldi.

Eski Angola Cumhurbaşkanı Jose Eduardo Dos Santos, 2019'da İspanya'ya gidişinden sonra ilk kez ülkesine geldi.

Angola'yı 38 yıl yönettikten sonra 2017 yılındaki seçimlerde aday olmayan ve 2019'dan bu yana İspanya'da yaşayan Santos, aralık ayında iktidar partisi Angola'nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketi Partisinin (MPLA) yapacağı kongre öncesi ülkeye döndü.

Angola Haber Ajansının (ANGOP) aktardığı haber de, Santos'un dün başkent Luanda'daki Fevereiro Uluslararası Havalimanı'na indiği ifade edildi.

Santos'un 2017'nin ağustos ayında görevinden ayrılmasından sonra ülkenin varlıklarını yöneten fonun başında bulunan ve ulusal petrol şirketini yöneten kızı ve oğlu önce görevlerinden alınmış, daha sonra haklarında 1,5 milyar dolarlık yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

Angola mahkemesi, Santos'un oğlu Jose Filomeno de Sousa dos Santos'u 5 yıl hapse mahkum etmişti. Afrika'nın en zengin kadını olarak gösterilen Santos'un kızı Isabel dos Santos ise halen yurt dışında yaşıyor.

Soruşturmada Santos'a yönelik bir suçlamada bulunulmamıştı.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Angola, kıtanın ikinci en büyük petrol üreticisi.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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