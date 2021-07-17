Son dakika haberleri! EŞİNİN TABANCAYLA ÖLDÜRDÜĞÜ ÖZEL HAREKET POLİSİ, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberler: SAMSUN'da tartıştığı eşi Yasemin Çitil (26) tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polis memuru Emrullah Çitil (31) memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

SAMSUN'da tartıştığı eşi Yasemin Çitil (26) tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polis memuru Emrullah Çitil (31) memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Olay, önceki gün 20.00 sıralarında Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıl önce evlendikleri ve 3 yaşında bir erkek çocukları bulunan Yasemin ve eşi Emrullah Çitil çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında özel harekat polisi eşine ait tabancayı alan Yasemin Çitil, Emrullah Çitil'e 1 el ateş etti. Ağır yaralanan Emrullah Çitil, 1'inci katta bulunan evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yasemin Çitil ise 'eşi kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Otopsi işlemlerinin ardından polis memuru Emrullah Çitil'in cenazesi memleketi Sivas'a gönderildi.

Polis memuru Emrullah Çitil için öğlen namazı Ay Yıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına polis memurunun babası İhsan Çitil, yakınları, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çitil, sıra mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye katılan yakınlarının üzgün olduğu görüldü.

Yakınları, Yasemin-Emrullah Çitil çiftinin şiddetli geçimsizlik yaşadığını, boşanma aşamasına geldiklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı