Son dakika haberi: Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)
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Son dakika haberi: Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)

Son dakika haberi: Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da, tartıştığı eşi S.H. adlı kadını bıçakla rehin alarak, döven ve olaya müdahale eden 3 polisi de yaralayan B.H.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, tartıştığı eşi S.H. adlı kadını bıçakla rehin alarak, döven ve olaya müdahale eden 3 polisi de yaralayan B.H.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. B.H., 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi. 

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,


Son dakika haberi: Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)
Son dakika haberi: Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)
Son dakika haberi: Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)
Son dakika haberi: Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)
Son dakika haberi: Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)
Son dakika haberi: Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı
Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı
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