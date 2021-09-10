Son dakika haberi: Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı (2)

Son dakika haberleri: ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da, tartıştığı eşi S.H. adlı kadını bıçakla rehin alarak, döven ve olaya müdahale eden 3 polisi de yaralayan B.H.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.