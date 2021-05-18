Son dakika haberi: Eşinin ölümüne neden olmakla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Eşinin ölümüne neden olmakla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Son dakika haberi: Eşinin ölümüne neden olmakla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde tartıştığı eşi G.S'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan M.S'nin yargılandığı davada duruşma savcısı mütalasını açıkladı.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde tartıştığı eşi G.S'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan  M.S'nin yargılandığı davada duruşma savcısı mütalasını açıkladı. Savcı, sanık M.S'nin 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatlarının süre istemesi üzerine ertelendi.

Olay, 5 Temmuz'da İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. ile eşi G.S. evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası, G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. G.S., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kavga sırasında eşinin balkondan düşmesinden sorumlu olduğu iddiasıyla M.S.'yi gözaltına aldı. M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Çiftin çocukları H.S. ve B.S. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.S. hazır bulundu. Davaya Aile  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Olay yerinde yapılan keşif sonrası oluşturulan bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Mahkeme başkanı tarafından okunan 35 sayfalık raporda özetle, "Maktülenin yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması ve kafa travması sonucu öldüğü, evde darp ile yaralandığına dair bir bilgi bulunmadığı, dolayısıyla olayın yüksekten düşme ile meydana gelebileceği, lezyonların yüksekten düşme ile uyumlu olduğu, şüpheli M.S.'nin DNA örneklerinin karı koca ilişkisinden kaynaklı olduğu için muhtemel ve olağan olduğu ve kriminal olaydan bağımsız olabileceği. G.S.'nin kazaen düşmesine neden olabilecek direk ya da dolaylı bir etken saptanmadığı" değerlendirmesi yapıldı.Suçsuz olduğunu öne süren sanık M.S., "Allah şahittir ki suçsuzum. Eşimin telefonuna bir mesaj geldi. Ne olduğunu sorunca, kendini attı. Beni de böyle bir ateşin içine attı. 2 çocuğum bu olaya şahittir. Hayatım mahvoldu. 1 yıldır tutukluyum. Günahsız yere yatıyorum. Adalet istiyorum. Bu olayda benim en ufak bir suçum varsa idam edin. Yemin ederim ben suçsuzum" diye konuştu.

Duruşma savcısı sanığın 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

Salgın sürecinde atılan adımları eleştiren savcı hakkında idari inceleme başlatıldı
Salgın sürecinde atılan adımları eleştiren savcı hakkında idari inceleme başlatıldı
Eşini boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalışmıştı! Cani kocaya 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Eşini boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalışmıştı! Cani kocaya 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Şenol Güneş Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Eşinin ölümüne neden olmakla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 22:30:45. #1.13#

title