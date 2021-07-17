Son dakika haberi: Eşinin öldürdüğü Özel Harekat Polisi toprağa verildi

Son dakika haber... Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Özel Harekat Polisi kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Özel Harekat Polisi kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, iki gün önce Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi.

Samsun'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 32 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde bulundukları sırada aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da düzenlenen törenin ardından Çitil'in cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a getirildi. Çitil için Ay Yıldız Camiinde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Çitil'in yakınları ve meslektaşları katıldı. Çitil burada kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke sıra mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan yakınları da ayakta durmakta güçlük çekti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı