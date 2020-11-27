Son dakika haberi | Eşinin kendisini 4'üncü kattan attığı iddia edilen Firuze yaşadıklarını anlattı
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Son dakika haberi | Eşinin kendisini 4'üncü kattan attığı iddia edilen Firuze yaşadıklarını anlattı

27.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:21
Son dakika haberi | Eşinin kendisini 4'üncü kattan attığı iddia edilen Firuze yaşadıklarını anlattı

Son dakika haberleri: MALATYA'da misafirliğe gittikleri evde tartıştığı eşi Gürkan E.'nin (33), dövüp 4'üncü katın balkonundan attığı öne sürülen bir çocuk annesi Firuze E. (24), yaşadıklarını anlattı.

MALATYA'da misafirliğe gittikleri evde tartıştığı eşi Gürkan E.'nin (33), dövüp 4'üncü katın balkonundan attığı öne sürülen bir çocuk annesi Firuze E. (24), yaşadıklarını anlattı. Firuze E., "Anneme gitmek istediğimi söyleyince eşim tepki gösterip, benimle tartışmaya girip saldırmaya başladı, ardından kolumdan tutup balkona doğru savurması ile 4'üncü kattan aşağıya düştüm" dedi.

Malatya'da yaşayan 2 yıllık evli Gürkan ve Firuze E. çifti, 20 Eylül'de misafirliğe gittikleri arkadaşlarının evinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Gürkan E., iddiaya göre eşini savurup, balkondan attı. Hastaneye kaldırılan Firuze E., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan Gürkan E., eşinin balkondan düştüğünü iddia etti. Yoğun bakımdan çıkan Firuze E. ise ifadesinde kendisini eşinin attığını söyledi. Sağlığına kavuşan Firuze E., Gürkan E.'den şikayetçi olup, boşanma davası açtı. 

DAVAYA BAKANLIK MÜDAHİL OLDUMalatya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Gürkan E. hakkında 'Basit yaralama' suçlaması ile dava açıldı. Gürkan E.'nin tutuksuz yargılandığı davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu. 'ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNDÜM'Firuze E., yaşadıklarını anlatarak, "Yaşananları anlatmam imkansız, öldüğümü düşündüm. Evimizde tadilat olduğu için eşimin arkadaşında kalıyorduk. Anneme gitmek istediğimi söyleyince eşim tepki gösterip, benimle tartışmaya girip saldırmaya başladı, ardından kolumdan tutup balkona doğru savurması ile 4'üncü kattan aşağıya düştüm. 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. Düşmeden dolayı sol bacağımda platin takıldı, yüzümün sol tarafında ise protez yerleştirildi. Ayağımda ise, 3 santimlik kısalma meydana geldi" diye konuştu.'ÖLSEYDİM, 'İNTİHAR ETTİ' DİYECEKLERDİ'Eşi Gürkan E.'nin polis ifadesinde balkondan kendinin düştüğünü iddia ettiğini ifade eden Firuze E., "Ben ölüm döşeğindeyken, olaydan sonra boşanma davası açtığım eşim benim balkondan düştüğümü söylemiş. Polis de hastanede müşahede altından benim ifademi almış. Benim intihar ettiğimi beyan etmişler. Sağlığıma kavuşunca polise gidip intihar değil, balkondan kocamın atması ile düştüğümü söyledim. Ölseydim, 'intihar etti' diyeceklerdi. Beni bu hale getirenden şikayetçi oldum ve boşanma davası açtım. Mahkeme tarafından koruma tedbir alındı" dedi.Firuze E.'nin avukatı Fatih Adak, olayın basit yaralama olmadığını, adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesini istediklerini, bu konuda hukuki taleplerde bulunacaklarını dile getirdi.'KENDİSİNİ DARBETMEDİM '

Firuze E.'nin eşi Gürkan E. ise polise verdiği ifadesinde, "Firuze E. benim 2 yıllık eşim olur. 20.09.2019 günü saat: 09.50 sıralarında kendi evim tadilatta olduğu için arkadaşım M.Y.'nin evinde misafir olarak bulunuyorduk. Olayın olduğu gün eşim Firuze ile evin salonunda bir süre tartıştık. Kendisini herhangi bir şekilde darbetmedim. Bir süre sonra eşimin bağırma sesini duyunca M.Y. ile birlikte salonu gittiğimizde Firuze yoktu. Daha sonra balkona gittiğimizde Firuze'nin balkondan düşmüş olduğunu gördük" iddiasında bulundu.

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Son dakika haberi | Eşinin kendisini 4'üncü kattan attığı iddia edilen Firuze yaşadıklarını anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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