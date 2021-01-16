Son dakika haberi | Eşinin KADES butonuna basıp şiddet uyguladığı için şikayetçi olduğu koca serbest kaldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da T.Ö. (34) adlı kadının, dün gece şiddet gördüğü gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak yardım istemesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan eşi K.Ö. (38), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ANTALYA'da T.Ö. (34) adlı kadının, dün gece şiddet gördüğü gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak yardım istemesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan eşi K.Ö. (38), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. K.Ö. ile eşi T.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. T.Ö., eşi K.Ö.'nün kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla telefonundaki KADES programının butonuna bastı. Bunun üzerine adrese resmi ve sivil polis ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat polisleri sevk edildi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMASINI İSTEDİK.Ö., polislerin geldiğini görünce iddiaya göre eşine kapıyı açmasını ancak kendisinden şikayetçi olmamasını söyledi. Kapıyı açan T.Ö. ise polis ekiplerine şikayetçi olduğunu söylerken, kendisini kapının dışına attı.ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİBu duruma öfkelenen K.Ö., kapıyı kapatarak içeri girdi. Polis aracına alınan T.Ö., kocasından şiddet gördüğünü, evde tüfek olduğunu, 2 çocuğunun da evde kaldığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri çelik yeleklerini giydi, Özel Harekat polisleri operasyon için hazırlık yapmaya başladı. Sokağı yaya ve araç trafiğine kapatan polis ekipleri, çevredekileri de evlerine girmeleri konusunda uyarıldı.'ELİMDE SİLAH YOK, BIRAKIN DİYE BAĞIRIYORLAR'Bu sırada balkona çıkan K.Ö., "Benim elimde silah falan yok. Ben ağabeyimle telefonda konuşuyorum. Ben gerizekalı değilim. Ben burada dışarıya çıktım, ağabeyime baktım gelmiş mi diye. Siz bana silahı bırakın diyorsunuz. Hani silah nerede? Burada bana bir tane polis 'Eşin şikayetçi oldu, sen de bizimle gel' demedi. Ben, eşim gidebilir deyip kapıyı kapattım, sonra içeriye girdim. Kapıyı zorluyorlar. Şu anda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş. Ben balkona çıkıyorum, elimde silah olmadığı halde silahı bırak diye bağırıyorlar" diye konuştu.AV TÜFEĞİ BULUNDUYaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen K.Ö. ve şikayetçi olduğu eşi T.Ö., ayrı polis otosuyla polis merkezine götürüldü. Ekiplerin evde yaptıkları aramada bulunan ruhsatlı av tüfeği ise muhafaza altına alındı. 2 çocuk ise eve gelen amcalarına teslim edildi.

Sağlık kontrolü sonrasında polis merkezine götürülen K.Ö. alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI