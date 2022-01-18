Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
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Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Adıyaman'da, boşanma davası öncesinde eşi Canan Işık'ı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlı Mustafa Işık, adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN (İHA) - Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, boşanma davası öncesinde eşi Canan Işık'ı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlı Mustafa Işık, adliyeye sevk edildi.

Önceki akşam Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 111 Sokak içerisinde 2 çocuk annesi Canan Işık boşanma aşamasında olduğu eşi Mustafa Işık'ın bıçak darbeleriyle ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen bu dehşet verici olay sonrasında olay yerinden kaçan cinayet zanlısı koca, polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sokak ortasında eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri

Mustafa Işık, Adıyaman, 3. Sayfa, Haber

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