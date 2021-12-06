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Son dakika haberi! Eşini öldürdükten sonra intihar eden şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eşini öldürdükten sonra intihar eden şahıs hayatını kaybetti Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, kaldırıldığı hastanede ağır yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Eşini öldürdükten sonra intihar eden şahıs hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, kaldırıldığı hastanede ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İsmail Çakır ile eşi Zehra Çakır arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç., üzerinde bulunan tabanca ile eşi Zehra Çakır'a ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Zehra Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan İsmail Çakır'da ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi! Eşini öldürdükten sonra intihar eden şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Eşini öldürdükten sonra intihar eden şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Eşini öldürdükten sonra intihar eden şahıs hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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