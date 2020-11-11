Son dakika haberi | Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan koca, 'intihar etti' dedi
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Son dakika haberi | Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan koca, 'intihar etti' dedi

11.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:03
Son dakika haberi | Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan koca, 'intihar etti' dedi

Gelen son dakika haberine göre IĞDIR'da boşanma aşamasındaki eşi Ebru Aras'ı (24) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Umut Aras'ın (29) yargılanmasına başlandı.

IĞDIR'da boşanma aşamasındaki eşi Ebru Aras'ı (24) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Umut Aras'ın (29) yargılanmasına başlandı. Aras, eşinin silahla kendisini vurup, yaraladıktan sonra intihar ettiğini iddia etti.

Olay geçen ocak ayında yaşandı. 3 aylık hamile olan 1 çocuk annesi Ebru Aras, tabancayla vurularak öldürüldü. Üniversite öğrencisi olan genç kadının boşanma aşamasında olduğu eşi Umut Aras, katil zanlısı olarak gözaltına alınıp, tutuklandı. 

Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlananan davanın duruşmasına Ebru Aras'ın Mersin'de yaşayan ailesi, Mersin Adliyesi'nden SEGBİS ile katıldı.Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık Umut Aras, "Boşanma sürecindeydik. Ebru boşanmak istemiyordu ve boşanmamak için beni tehdit ediyordu. Olayın yaşandığı gün çocuğum için bir şeyler aldım ve eve gittim. Ben çocukla ilgilenirken, yine boşanmak istemediğini söyledi. Ben de anlaşamadığımızı ve boşanmamız gerektiğini belirttim. Ardından evden çıkmak istediğimi söyledim. O da 'Ben de bir yere gideceğim, çocuğu bakıcıya bırakayım öyle çıkalım' dedi. Bakıcı geldiğinde yatak odasına geçtim. Ardından odaya Ebru geldi ve bana silahı doğrulttu. 'Ne oluyor?' diyemeden, beni vuracağını sonra intihar edeceğini söyledi. Bunu söyledikten sonra bana ateş etti. Ben yerde sürüklenirken kendini de vurmuş, ben görmedim" dedi.

'EBRU'NUN BENİ VURDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'Sürüklenerek salona gittiğini söyleyen Aras, "Çığlık attım, komşular sesimi duydu, beni çıkardılar. Ebru kendini ne ara vurdu bilmiyorum, bilincim kapanmış. Ambulansla hastaneye gitmişim ve her şeyi hatırlamıyorum ama Ebru'nun beni vurduğunu hatırlıyorum" diye konuştu.Ebru Aras'ın annesi Nejla Öcüm ise damadının 2 defa kızını boğmaya çalıştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.  


Son dakika haberi | Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan koca, 'intihar etti' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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