Son dakika haberi | Eşini öldürdü, kendisini de bıçaklamadan önce damadından helallik istedi (3)

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'Eşini öldürdü, kendisini de bıçaklamadan önce damadından helallik istedi (2)' başlıklı ek haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgiler ile servis ediyoruz.

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DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Bayram Emiş'in eşini öldürüp, kendisini bıçakladığı sırada evde 12 yaşındaki diğer kızlarının da bulunduğu ortaya çıktı. Ailenin yakınları, Bayram Emiş'in şizofreni hastası olduğunu ve ilacını kullanmadığını söyledi. Emiş çiftinin yakınları, evde taziyeleri kabul etti.

Ali Fuat GÜÇLÜER/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar),