Son dakika haberi! Eşini aldattığı ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock isifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Eşini aldattığı ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock isifa etti

Son dakika haberi! Eşini aldattığı ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock isifa etti
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uymadığını kabullenerek istifa etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uymadığını kabullenerek istifa etti.

Hancock, Başbakan Boris Johnson'a gönderdiği istifa mektubunda, özel hayatının, dikkatleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleden uzaklaştırmasının isteyeceği en son şey olduğunu belirtti.

Salgınla mücadele kurallarına aykırı hareket ettiği için özür dileyen Hancock, "Ailemden ve sevdiklerimden onları bu duruma soktuğum için de özür dilerim." dedi.

Johnson da yazılı yanıtında, "Sadece salgınla mücadelede değil, Kovid-19'un ülkeyi vurmasından önce de başardıklarınızla gurur duyarak görevi bırakabilirsiniz." diye yazdı.

???????The Sun gazetesi, 25 Haziran'da, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı.

Haberde, Hancock'un, okul arkadaşı Coladangelo'yu geçen mart ayında 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği belirtilmişti.

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullense de "ülkeyi salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam edeceğini" duyurmuştu.

Habere konu olan fotoğrafların çekildiği 6 Mayıs'ta hükümet, vatandaşlardan hane halkı dışından insanlara sarılmamalarını istiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İngiltere'de bir haftada 35 bin 204 Delta mutasyonu tespit edildi
İngiltere'de bir haftada 35 bin 204 Delta mutasyonu tespit edildi
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden yine çıkarmadı
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden yine çıkarmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Emre Kocadağ Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Eşini aldattığı ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock isifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 21:31:55. #1.15#

title