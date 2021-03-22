Eve alkollü gelip eşine "Bıçak getir seni öldüreceğim" diyen koca mahkemece tutuklandı

Eve alkollü gelip eşine "Bıçak getir seni öldüreceğim" diyen koca mahkemece tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da evine alkollü bir şekilde gelerek kendisinden bıçak istediği eşini öldüreceğini söylediği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.V.eve aşırı derece alkollü gelerek evin girişinde kapıyı açan eşi P.V.'den ekmek bıçağı isteyip önce eşi P.V.'yi sonra da hasmını öldüreceğini söyledi. P.V. bu sırada kocasının eve girip bıçak almasına engel olup durumu kayınpederine ve polise haber verdi. P.V. polisten yardım isteyip eşinden de şikayetçi oldu. R.V. adlı koca İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarılan R.V., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.V., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY