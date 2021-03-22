Eve alkollü gelip eşine "Bıçak getir seni öldüreceğim" diyen koca mahkemece tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eve alkollü gelip eşine "Bıçak getir seni öldüreceğim" diyen koca mahkemece tutuklandı

22.03.2021 19:28 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:53

Eve alkollü gelip eşine "Bıçak getir seni öldüreceğim" diyen koca mahkemece tutuklandı Samsun'da evine alkollü bir şekilde gelerek kendisinden bıçak istediği eşini öldüreceğini söylediği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eve alkollü gelip eşine "Bıçak getir seni öldüreceğim" diyen koca mahkemece tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da evine alkollü bir şekilde gelerek kendisinden bıçak istediği eşini öldüreceğini söylediği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.V.eve aşırı derece alkollü gelerek evin girişinde kapıyı açan eşi P.V.'den ekmek bıçağı isteyip önce eşi P.V.'yi sonra da hasmını öldüreceğini söyledi. P.V. bu sırada kocasının eve girip bıçak almasına engel olup durumu kayınpederine ve polise haber verdi. P.V. polisten yardım isteyip eşinden de şikayetçi oldu. R.V. adlı koca İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarılan R.V., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.V., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Eve alkollü gelip eşine 'Bıçak getir seni öldüreceğim' diyen koca mahkemece tutuklandı
Eve alkollü gelip eşine 'Bıçak getir seni öldüreceğim' diyen koca mahkemece tutuklandı
Eve alkollü gelip eşine 'Bıçak getir seni öldüreceğim' diyen koca mahkemece tutuklandı
Eve alkollü gelip eşine 'Bıçak getir seni öldüreceğim' diyen koca mahkemece tutuklandı
Eve alkollü gelip eşine 'Bıçak getir seni öldüreceğim' diyen koca mahkemece tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Seren Serengil Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eve alkollü gelip eşine "Bıçak getir seni öldüreceğim" diyen koca mahkemece tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 19:54:50. #1.14#
title