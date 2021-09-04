Son dakika haberi... Eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp benzinle evi yakmak isteyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp benzinle evi yakmak isteyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Argıncık Mahallesi 192. Sokak'ta ağabeyi A.A'nın 3 katlı evinde kalan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen M.A, eşi Z.A. ile 3 kız çocuğunu rehin aldı.

M.A'yı ikna edemeyen yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, M.A'nın kapıyı açmaması ve eve benzin dökmesi nedeniyle kapıyı kırarak içeri girdi.

Etkisiz hale getirilen M.A. gözaltına alındı.

Darbedilen Z.A. ve çocukları, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.

Son dakika haberi... Eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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Son dakika haberi... Eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı - Haberler
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