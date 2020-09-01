Son dakika haberi! ESENYURT ZABITA SEYYAR SATICILARININ KAMYONETLERİNE EL KOYDU Son dakika gündem haberi... ESENYURT ZABITA SEYYAR SATICILARININ KAMYONETLERİNE EL KOYDUVeysel TİMDU - Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)-Esenyurt'ta sokak aralarında sebze meyve satan seyyar satıcılara zabıta ekipleri tarafından ceza kesildi.

ESENYURT ZABITA SEYYAR SATICILARININ KAMYONETLERİNE EL KOYDU

Veysel TİMDU - Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA)-Esenyurt'ta sokak aralarında sebze meyve satan seyyar satıcılara zabıta ekipleri tarafından ceza kesildi. Kamyonetleri bağlanan seyyar satıcılar, sebze ve meyvelerini geri alamayınca bir kısmını yere dökerek tepki gösterdi.

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri sokaklarda kamyonetle sebze, meyve satanlara yönelik denetim yaptı. Kamyonetleriyle satış yapan yaklaşık 10 satıcıya ceza kesen ekipler, kamyonetleri bağlarken, kamyonetlerde bulunan sebze ve meyvelere de el koydu. Duruma öfkelenen seyyar satıcılardan bazıları kamyonetlerde bulunan sebze ve meyvelerin bir kısmını yere dökerek tepki gösterdi. Seyyar satıcılar ile zabıta arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk çağrıldı. Seyyar satıcıların tüm ısrarlarına rağmen zabıta ekipleri kamyonetlerde bulunan sebze ve meyveleri iade etmedi. Cezayı ödedikten 3 gün sonra kamyonet ve ürünlerini alabilecek olan seyyar satıcılardan bazıları 3 gün içinde sebze ve meyvelerin çürüyeceğini söyledi. Sebze ve meyvelerini geri alamayan yaklaşık 10 seyyar satıcıya Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza kesildi.

Kaynak: DHA