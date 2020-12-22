Son dakika haberi | Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

22.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:54
Son dakika haberi | Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Son dakika habere göre Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Akşemsettin Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı narkotik polisleri, dört şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında kapıda polisleri fark eden bir zanlı ise paketlenmiş kokain maddesini tuvalete dökmeye çalıştı.

Baskın yapılan adreste arama yapan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 55 gram kokain ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 5 litre kimyasal ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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