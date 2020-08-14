Son dakika haberi: Esenyurt'ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu (2)
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu (2)

Son dakika haberi... EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIEmniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde girdiği kovalamacada düşüp yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hasan Çetinkol için başsağlığı mesajı paylaştı.

Son dakika haberi: Esenyurt'ta yüksekten düşen polis memuru şehit oldu (2)
14.08.2020 01:49 | Son Güncelleme: 14.08.2020 01:53

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde girdiği kovalamacada düşüp yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hasan Çetinkol için başsağlığı mesajı paylaştı. Aktaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul-Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Hasan Çetinkol, 9 Mayıs günü Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir adrese ihbarı üzerine intikal etmiş, kaçan şahısları yakalama çalışmaları esnasında dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 13 Ağustos günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Haber: ANKARA,


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Kaynak: DHA

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