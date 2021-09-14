Son dakika haberi | Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu otomobil ezdi: Feci kazada kamerada - Haberler
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Son dakika haberi | Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu otomobil ezdi: Feci kazada kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu otomobil ezdi: Feci kazada kamerada Esenyurt'ta bir çocuğun metrelerce sürüklenip, arabanın altında kaldığı kaza kamerada Kalabalığın tepkisiyle karşılaşan sürücü darp edilmek istendi Esenyurt'ta annesinin elini bırakıp yolun karşısına koşan...

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu otomobil ezdi: Feci kazada kamerada

Esenyurt'ta bir çocuğun metrelerce sürüklenip, arabanın altında kaldığı kaza kamerada

Kalabalığın tepkisiyle karşılaşan sürücü darp edilmek istendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta annesinin elini bırakıp yolun karşısına koşan 5 yaşındaki Hira, arabanın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Hira, çevredeki vatandaşların yardımıyla arabanın altında çıkarılırken, yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, daha önce de onlarca kazanın olduğu caddede annesi ile birlikte yoldan karşıya geçen 5 yaşındaki Hira, annesinin elini bırakarak karşıya geçmek istedi. Hızla yola atlayan Hira, cadde üzerinde seyir halindeki bir aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle onlarca metre aracın altında sürüklenen küçük kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı. Kaza sonrasında sinirli kalabalığın tepkisiyle karşılaşan araç sürücüsü ise vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi. Bir süre sonra araç sürücüsü, küçük çocuğu aracına alarak hastaneye götürdü. Yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Burada her gün kaza oluyor"

Olayın gerçekleştiği caddede sürekli kazaların yaşandığını ifade eden Yılmaz Usta, "Beyaz bir araba hızla gelerek 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuna vurdu. Çapmanın etkisiyle çocuk arabanın altında metrelerce sürüklendi ve ön teker kızın üzerinden geçti. Artık kazalar bu caddenin rutini haline geldi. Burada çocuk parkını olduğu için sürekli cadde üzerinde çocuklara araba çarpıyor. Biz daha önce yetkililere ulaşmaya çalıştık. Buraya bir çözüm bulunmasını istedik fakat bir geri dönüş alamadık. Bizim yetkililerden isteğimiz buraya tümsek konulması. Biz burada esnaf olduğumuz için sürekli bu durumla karşılaşıyoruz ve çok üzülüyoruz" dedi.

Son dakika haberi | Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu otomobil ezdi: Feci kazada kamerada

Son dakika haberi | Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu otomobil ezdi: Feci kazada kamerada

Son dakika haberi | Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu otomobil ezdi: Feci kazada kamerada

Son dakika haberi | Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu otomobil ezdi: Feci kazada kamerada
İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu otomobil ezdi: Feci kazada kamerada - Haberler
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