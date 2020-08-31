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Son dakika haberi... ESENYURT'TA YANLIŞ ANLAŞILMAYA TEKME TOKAT DAYAK KAMERADA

Son dakika habere göre Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / Esenyurt'ta, bir çocuğu kamyonetle kaçırmaya çalıştıkları sanılan iki esnaf diğer esnaf ve vatandaşlar tarafından dakikalarca darp edildi.

Son dakika haberi... ESENYURT'TA YANLIŞ ANLAŞILMAYA TEKME TOKAT DAYAK KAMERADA
31.08.2020 09:00 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:00

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/

Esenyurt'ta, bir çocuğu kamyonetle kaçırmaya çalıştıkları sanılan iki esnaf diğer esnaf ve vatandaşlar tarafından dakikalarca darp edildi.  Tekmeli yumruklu dayak, saniye saniye güvenlik kameralarına  yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı sokakta halı yıkama işi yapan iki esnaf  kamyonetleriyle adres sormak için bir çocuğu araca çağırdı. Olayı gören çevredeki diğer esnaflar ise aracın yanına gelerek ne yaptıklarını sordu. Durumdan şüphelenen ve çocuğun kaçırılmaya çalıştığını sanan vatandaşlar, önce çocuğu indirip güvenli bir yere götürürken, araç içindeki iki kişiyi araçtan aşağı indirdi. Esnaf, 2 kişinin çocuğu kaçırma girişiminde bulunduklarını zannederek, darp etmeye başladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirirken, darp edilen 2 kişi kalabalığın elinden kurtularak  kaçtı. Kaçan kişileri, esnaflar cadde üzerinde tekrar yakalayıp darp etmeye devam etti. Yaşananlar saniye saniye sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra, 2 kişi ifadelerini almak üzere Kıraç Polis Merkezi'ne götürdü.

"TANIYORMUŞ NUMARASI YAPIYOR"Çocuğu araca bindirerek kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişilerin, çocuğu tanıyormuş numarası yaptığını söyleyen esnaflardan biri, "Baktım araba durdu, tanıdık herhalde dedim. Yanaştı, çocuğu arabaya koydu. Dedim ki, 'Hayırdır birader, sen çocuğu niye arabaya koyuyorsun?' Dedi ki, 'Eve götürecek.' Daha sonra niye göstereceğini sordum, '3 gün önce benden 2 buçuk milyar para aldı.' dedi. Ben de, 'Senin kasan ortalıkta mı?' Ben öyle söyleyince işte, 'Çocuğu annesine götüreceğim' dedi. Çocuğun evi burası sen annesine nasıl götürüyorsun? Ondan sonra tuttuk. Tanıyormuş numarası yapıyor. Ben çocuğu tanıyorum diyor ama tanıyor tanımıyor bilmiyorum. Biz çocuğu araca koyunca zaten şüphelendik. Bir de bizim buranın çocuğu. Sonra biz arabadan indirdik, hepimiz vurduk" dedi.

GERÇEK KARAKOLDA ORTAYA ÇIKTI

Yaşananların gerçek yüzü ise karakolda ortaya çıktı. İfadesi alınmak üzere ailesi ile beraber karakola çağrılan çocuk, olayda bir kaçırılma girişimi yaşanmadığını söyledi. Araçtaki kişilerin, kendisine adres sorduğunu belirten çocuk, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Çocuğun ifadesinin ardından 2 kişi, serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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