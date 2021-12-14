Son dakika haberi... Esenyurt'ta yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşeti yaşayan ailenin komşusu Serkan Demir, "Elektrikli sobadan çıkmış. Soba devrilmiş" dedi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Üçevler Mahallesi 887. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. 6 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangını söndürdü.

4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI

ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTARILDI

"SOBA DEVRİLMİŞ"