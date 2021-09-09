Son dakika haberi | Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi öldürüldü
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Son dakika haberi | Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi öldürüldü

Son dakika haberi | Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta tartıştığı kişilerce bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta tartıştığı kişilerce bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün İstiklal Mahallesi Doğalgaz Sokak önünde 2 arkadaşıyla yürüyen Batı Afrika ülkesi Togo vatandaşı Romeo E., araçla yanına yaklaşan 2 kişi ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla yaralanan Romeo E., bir süre kaçtıktan sonra yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bu arada, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kavganın ardından yaralanan Romeo E'nin yaralı halde yürüyerek olay yerinden ayrılma anları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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