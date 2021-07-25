Son dakika haberi! Esenyurt'ta tüyler ürperten şüpheli ölüm
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Son dakika haberi! Esenyurt'ta tüyler ürperten şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Esenyurt'ta tüyler ürperten şüpheli ölüm Esenyurt'ta bir kişi, E5 Karayolu Bizimkent Köprüsü'nün korkuluklarına ip ile asılmış şekilde bulundu.

Esenyurt'ta tüyler ürperten şüpheli ölüm

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kişi, E5 Karayolu Bizimkent Köprüsü'nün korkuluklarına ip ile asılmış şekilde bulundu. Öldüğü tespit şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi E5 Karayolu Büyükçekmece istikametinde bulunan Bizimkent Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün korkuluklarında bir şahsın ip ile asılı halde olduğu görüldü. İp ile demir korkuluklara asılı halde duran şahsı görenler durumu polisi ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkuluklara ip ile asılı halde bulunan şahsın öldüğü tespit edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi! Esenyurt'ta tüyler ürperten şüpheli ölüm
Son dakika haberi! Esenyurt'ta tüyler ürperten şüpheli ölüm
Son dakika haberi! Esenyurt'ta tüyler ürperten şüpheli ölüm
Son dakika haberi! Esenyurt'ta tüyler ürperten şüpheli ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

Son dakika haber... Esenyurt'ta tüyler ürperten şüpheli ölüm
Son dakika haber... Esenyurt'ta tüyler ürperten şüpheli ölüm
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