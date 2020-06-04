Son dakika haberi! Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi kurtarıldı
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Son dakika haberi! Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi kurtarıldı Esenyurt'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan bir işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

04.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:35

Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan bir işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Karakocayaşındaki işçi bir sitenin kanalizasyon çalışması için açılan çukuruna girdi. Toprağın göçmesiyle çukurda kalan işçiyi gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin çalışması ile kısa sürede toprak altından çıkarılan Karakoca, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili konuşan görgü şahidi bir vatandaş, "Buraya kanal bağlantısı yapılıyordu. Şu an da durumu iyi. Bizim hanım geçerken görmüş adamın kolu havadaymış" dedi.

Son dakika haberi! Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Kaynak: İHA

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