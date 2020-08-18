Son dakika haberi | ESENYURT'TA TAKSİCİ KAVGA 1 ÖLÜ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | ESENYURT'TA TAKSİCİ KAVGA 1 ÖLÜ

Son dakika gündem haberi: Yol kapatmaya çalışan taksicilere polis müdahalesi: 1 gözaltıErsan SAN - Veysel TİMDU- İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta taksiciler arasında çıkan kavgada bir taksici hayatını kaybetti.

18.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:10

Yol kapatmaya çalışan taksicilere polis müdahalesi: 1 gözaltı

Ersan SAN - Veysel TİMDU- İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta taksiciler arasında çıkan kavgada bir taksici hayatını kaybetti. Eylem yapan taksicilere ise polis izin vermedi.

Olay dün gece saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre iki taksi durağı çalışanları arasında anlaşmazlıktan dolayı kavga çıktı. Kavgada Taner Aras (40) isimli taksici silahlı saldırıya uğradı. Aras vücuduna isabet eden mermiler neticesinde hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen ve konuyla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CADDE ÜZERİNDE EYLEM

Hayatını kaybeden Aras'ın meslektaşları ise eylem yaptı. Doğan Araslı Bulvarı'nda saldırıyı protesto eden taksiciler yolu kapatmak istedi. Eylem yapmaya çalışan taksicilere polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alırken eylem kısa sürede son buldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | ESENYURT'TA TAKSİCİ KAVGA 1 ÖLÜ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye 3. Sayfa
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi Ekonomi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi 3. Sayfa
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Ekonomi
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor Ekonomi
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz
Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Genç kadına trafikte dehşeti yaşatmıştı! Taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak
Genç kadına trafikte dehşeti yaşatmıştı! Taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
İnsan ekmek kapısına bunu yapar mı? Temizlediği evlerde hırsızlık yapan kadın yakalandı
İnsan ekmek kapısına bunu yapar mı? Temizlediği evlerde hırsızlık yapan kadın yakalandı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Ozan Güven Gülben Ergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Süleyman Seba Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Twitter
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | ESENYURT'TA TAKSİCİ KAVGA 1 ÖLÜ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 15:10:54. #1.15#
title