Son dakika haberi | Esenyurt'ta taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Esenyurt'ta taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta bir taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Esenyurt'ta taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı
18.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:49

Esenyurt'ta bir taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece iki taksi durağı arasında yolcu alma-verme konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan silahlı kavgada vurulan taksi şoförü Taner Aras, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, olay nedeniyle öğle saatlerinde ilçede bir grup taksici de Taner Aras'ın öldürülmesi nedeniyle Doğan Araslı Bulvarı'nda taksileriyle yolu kapattı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gruba müdahale ederek trafiğin açılmasını sağladı.

Taksiciler daha sonra olaysız dağıldı.

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Kaynak: AA

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