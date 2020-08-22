Son dakika haberi! ESENYURT'TA TAKSİ DURAĞINA BASKIN KAMERADA: 14 GÖZALTI
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Son dakika haberi! ESENYURT'TA TAKSİ DURAĞINA BASKIN KAMERADA: 14 GÖZALTI

Son dakika haberleri... ESENYURT'ta iki ayrı taksi durağı çalışanları arasında çıkan kavgada bir taksici silahla vurularak öldürüldü.

Son dakika haberi! ESENYURT'TA TAKSİ DURAĞINA BASKIN KAMERADA: 14 GÖZALTI
22.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:51
ESENYURT'ta iki ayrı taksi durağı çalışanları arasında çıkan kavgada bir taksici silahla vurularak öldürüldü. Polis, iki gruptan toplam 14 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, olaya ait görüntüler kameralara yansıdı. 

Olay, 18 Ağustos Salı günü 00.30 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı taksi durağı çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada taksici Taner Aras (45) silahla vurularak öldürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı kamera incelemelerinde şüphelileri tespit etti. Gözaltına alınan iki gruptan toplam 14 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şubeye getirilen şüphelilerden Levent K.(51) ifadesinde olay günü ve saatinde durakta diğer sürücü arkadaşlarıyla oturdukları sırada 3 aracın geldiğini söylediği öğrenildi. Levent K.'nin araçtan inen kişilerin "kim bu durağın sahibi" dediklerini ve daha sonrasında rastgele ateş açtıklarını silah sesi duymaları üzerine kaçtıklarını söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde gelen kişilerin durak önünde bulunan araçlara yanlarında getirdikleri sopalarla zarar verdiklerini, sonrasında ise geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtıklarını söylediği kaydedildi. Şubede işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. 

Öte yandan olay anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin ellerinde sopayla içeriye girme anları görülüyor. 

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Kaynak: DHA

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