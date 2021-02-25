Son dakika haberleri... Esenyurt'ta silahlı kavga: 4 yaralı
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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta silahlı kavga: 4 yaralı

25.02.2021 03:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 03:47

Son dakika habere göre Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, D-100 kara yolu Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi silahla vurularak yaralandı.

Yaralılardan 3'ü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine, diğeri bölgede bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta silahlı kavga: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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