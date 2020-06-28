Son dakika haberi... Esenyurt'ta provokatif pankart asan 9 kişi gözaltına alındı Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta bazı cadde ve sokaklara provokatif pankart astıkları iddiasıyla gözaltına 9 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta bazı cadde ve sokaklara provokatif pankart astıkları iddiasıyla gözaltına 9 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Esenyurt'ta bazı cadde, sokak, park ve liselere, ÖSYM'nin YKS'de manipülasyon yapacağı iddiasını içeren CHP Esenyurt Gençlik Örgütü imzalı pankart asan 9 kişi yakalandı. Polisteki ifadelerinin ardından 9 kişi serbest bırakıldı. Kaynak: AA