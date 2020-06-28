Son dakika haberi... Esenyurt'ta provokatif pankart asan 9 kişi gözaltına alındı
Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta bazı cadde ve sokaklara provokatif pankart astıkları iddiasıyla gözaltına 9 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
28.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:00
Esenyurt'ta bazı cadde ve sokaklara provokatif pankart astıkları iddiasıyla gözaltına 9 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Esenyurt'ta bazı cadde, sokak, park ve liselere, ÖSYM'nin YKS'de manipülasyon yapacağı iddiasını içeren CHP Esenyurt Gençlik Örgütü imzalı pankart asan 9 kişi yakalandı.
Polisteki ifadelerinin ardından 9 kişi serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA