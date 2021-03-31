Son dakika haberi... ESENYURT'TA PENCERE ÖLÇÜSÜ ALIRKEN 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta, dördüncü katta yaşadığı evin pencere ölçüsünü aldığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 40 yaşındaki Mürsel Bilici, hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta, dördüncü katta yaşadığı evin pencere ölçüsünü aldığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 40 yaşındaki Mürsel Bilici, hayatını kaybetti.

Olay saat, 12.30 sıralarında Esenyurt, Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı apartmanın son katında yaşayan Mürsel Bilici, ölçü almak için pencereye çıktı. Bilici bu sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaydederek, aşağı düştü. Bilici'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilici'yi hastaneye kaldırdı. Mürsel Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"ÖLÇÜ ALIRKEN DÜŞMÜŞ"

Sokakta esnaf olan Nevzat Kurt, "4'üncü kattan ölçü alırken düşmüş. 4'üncü katta oturuyorlar. Buraya yeni taşınmışlar. Bir sene falan oldu. Ölçü alırken 4'üncü kattan düşmüş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı