ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADAErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta bir şüpheli, yaklaşık 10 dakikada açık kasa kamyonetten akü, hafif ticari araçtan ise 2 cep telefonu ve cüzdan çaldı.

ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta bir şüpheli, yaklaşık 10 dakikada açık kasa kamyonetten akü, hafif ticari araçtan ise 2 cep telefonu ve cüzdan çaldı. Hırsızlık anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 04.40 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan tatlıcının önünde yaşandı. Bir şüpheli, elindeki malzemelerle park halinde bulunan kamyonetin aküsünü söktü. Şüpheli, daha sonra da tatlıcı dükkanının önüne gelen hafif ticari aracı fark etti. Aracın içindeki kişilerin dükkana girmesinin ardından açık olan camdan içeri uzanan şüpheli, 2 cep telefonu ve cüzdanı çaldı. Aküyü de alarak olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kayıplara karıştı. Araca geri döndüklerinde cüzdan ve telefonlarının olmadığını gören hafif ticari araçtakiler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince durumun hırsızlık olduğunu fark etti. Ardından görüntüleri alıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldular. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Yaşanan hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"10 DAKİKA İÇİNDE AKÜ, CÜZDAN VE TELEFONLARI ALIP KAYIPLARA KARIŞIYOR"

Yaşanan hırsızlığı anlatan bir vatandaş ise 'Yüzü maskeli bir vatandaş geliyor, sağı solu kolaçan ediyor. O sırada bakıyor, kimse yok aşağı çöküyor. Akünün anahtarlarını falan söküyor. Bir 8-9 dakika uğraşıyor burada. Kimsenin olmadığından emin olduktan sonra aracın altına yatıyor. Aküyü söktüğü sırada, bir araba yanaşıyor. Bakıyor arabanın camı açık, içeri uzanıyor. 2 tane cep telefonu, 1 tane de cüzdanı alıp gidiyor. Cüzdanın içinde kredi kartı varmış, 5 bin lira da limiti varmış. Bunlarla beraber aküyü de alıp gidiyor. Saat 05.30 sıralarında da Beylikdüzü'nde bir tekelden bin liralık çekim yapıyor. Hepsi 10 dakika içinde oluyor. 10 dakika içinde akü, cüzdan ve telefonları alıp kayıplara karışıyor" dedi.

ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: ESENYURT'TA TRAFİK MAGANDASI SOKAKTA DEHŞET SAÇTI; ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLÜMDEN BÖYLE DÖNDÜ
Son dakika: ESENYURT'TA TRAFİK MAGANDASI SOKAKTA DEHŞET SAÇTI; ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLÜMDEN BÖYLE DÖNDÜ
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Aslıhan Karalar Neslihan Atagül
Spor Balotelli Mesut Özil Şaban Yılmaz Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇTAN YAPILAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:24:38. #1.14#

title