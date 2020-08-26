Son dakika haberi... Esenyurt'ta pandemi döneminde 500 kişi istihdam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Esenyurt'ta pandemi döneminde 500 kişi istihdam edildi

Son dakika gündem haberi... İş arayan vatandaşları özel sektördeki işveren firmalarla buluşturan Esenyurt Bölgesel İstihdam Ofisi'nde pandemi döneminde 500 kişi istihdam edildi.

Son dakika haberi... Esenyurt'ta pandemi döneminde 500 kişi istihdam edildi
26.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:52

İş arayan vatandaşları özel sektördeki işveren firmalarla buluşturan Esenyurt Bölgesel İstihdam Ofisi'nde pandemi döneminde 500 kişi istihdam edildi. Amaçlarının yılda 10 bin kişiye iş bulmak olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, "Geçen sene 7 bin 200 civarında vatandaşımıza iş bulduk. Bu senede pandemiye rağmen 5 bin 800 civarında vatandaşımız istihdam edildi" dedi.

İş arayan vatandaşları özel sektördeki işveren firmalarla buluşturarak vatandaşların işsizlik sorununu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturan Esenyurt Bölgesel İstihdam Ofisi, 35 kişilik kadrosu ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, meslek edindirme kurslarına da ağırlık veren Esenyurt Belediyesi, yanlış mesleği seçtiğini düşünen ya da meslek edinmek isteyenleri de çeşitli eğitimlerden geçirerek iş bulmalarının önünü açıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, pandemi döneminde 500 kişinin istihdam edildiğini, amaçlarının ise yılda 10 bin kişiyi istihdam etmek olduğunu söyledi.

"İstihdam ofisinin amacı her yıl 10 bin kişiye iş bulmak"

Vatandaşların istihdam edilmesi için özel bir proje başlattıklarını aktaran Başkan Bozkurt, "Amacımız işsiz vatandaşlarımız ile istihdama ihtiyacı olan sanayicileri bir araya getirmek. Bunun için 35 kişilik bir kadromuz çalışıyor. Bu kadrodaki arkadaşların tek işi elemana ihtiyacı olanlarla işe ihtiyacı olanları bir araya getirmek. Bundan sonra bir üst aşama olarak meslek edindirme kurslarını devreye sokacağız. Bu kurslarla yanlış bir mesleği seçmiş ya da mesleği olmayan vatandaşları eğitimden geçirerek doğru yerde istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bu proje İstanbul trafiğine büyük katkı sağlayacak. Vatandaşlar başka bölgelere gidip gelmek zorunda kalmayacaklar. Sanayiciler yüksek servis ücreti ödemek zorunda kalmayacaklar. Hem nitelikli eleman yetiştirilecek hem de kendilerine uygun iş buldukları için mutlu ve huzurlu yaşayacaklar. İstihdam ofisinin amacı her yıl 10 bin kişiye iş bulmaktır. Geçen sene 7 bin 200 civarında vatandaşımıza iş bulduk. Bu senede 5 bin 800 civarında vatandaşımız istihdam edildi. Pandemi döneminde ancak 500 kişinin istihdamı yapılabildi. Bugün burada 150 kişi var ancak toplamda 500 kişinin iş alımı gerçekleşecek" dedi.

"5 günde iş buldum"

Kısa sürede istihdam ofisi aracılığıyla iş bulduğunu belirten Mehmet Bektaş, "Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sağ olsun iş bulmamıza yardımcı oluyor. Ön lisans mezunuyum, iş arıyorum. Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdim. Yeni işimden ayrılmıştım; 5 gün oldu bu süreçte hemen iş buldum. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde işten çıkarıldığını söyleyen Leyla Zeytinli, "Beni pandemide işten çıkardılar. 5-6 aydır işsizim. Çok yere başvurdum fakat iş bulamadım. Daha sonra buraya geldim. İnşallah hayırlısıyla olur. Bu istihdam ofisleri işsizlerin iş bulmaları açısından çok iyi. Bu süreçte işten çıkarılanlar arasında çocukları okuyanlarda var yazık. Herkes iş sahibi olur umarım" diye konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun 3. Sayfa
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor 3. Sayfa
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım Güncel
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Güncel
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Arkadaşının eşini otele davet ettiğini duyan koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet ettiğini duyan koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Sertab Erener Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Ronald Koeman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza İzmir Giresun Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Esenyurt'ta pandemi döneminde 500 kişi istihdam edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 09:54:28. #1.14#
title