Son dakika haberi | ESENYURT'TA OTOPARKTAKİ OTOMOBİLDE YANGIN; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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Son dakika haberi | ESENYURT'TA OTOPARKTAKİ OTOMOBİLDE YANGIN; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESENYURT'ta, sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENYURT'ta, sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen 3 kişi ise dumandan etkilendi.

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1979. Sokakta bulunan sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoparktan çıkan dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bazı site sakinleri de yangını kendi başına söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobilde hasar meydana gelirken, yangını söndürmeye çalışan 3 site sakini dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Yangına müdahale eden site sakini, Aşağıya indiğimizde araç yanıyordu. Söndürmeye çalıştık. İtfaiyeye haber verdik. Geldiler söndürdüler. İnip bakacağız, biz de dumandan göremiyoruz ne olduğunu. Bir tane aracın yandığını gördük. Biz de müdahale ettik. Arkadaşlarımız müdahale ederken zehirlendi dedi.

Son dakika haberi | ESENYURT'TA OTOPARKTAKİ OTOMOBİLDE YANGIN; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ESENYURT'TA OTOPARKTAKİ OTOMOBİLDE YANGIN; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ESENYURT'TA OTOPARKTAKİ OTOMOBİLDE YANGIN; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ESENYURT'TA OTOPARKTAKİ OTOMOBİLDE YANGIN; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | ESENYURT'TA OTOPARKTAKİ OTOMOBİLDE YANGIN; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | ESENYURT'TA OTOPARKTAKİ OTOMOBİLDE YANGIN; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler
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