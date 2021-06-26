Son dakika haberi! Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı Esenyurt'ta iki hırsız, bir evin önünde park halinde bulunan motosikleti dakikalar içerisinde çaldı.

Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki hırsız, bir evin önünde park halinde bulunan motosikleti dakikalar içerisinde çaldı. Hırsızların rahat ve pişkin tavırları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Mevlana Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İki hırsız, gece saatlerinde bir evin önünde park halinde bulunan motosikleti gözlerine kestirerek harekete geçti. Ellerindeki ekipmanlarla motosikletin yanına yanaşan hırsızlar, emniyet için takılan kilidi kırarak motosikletle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların rahat ve pişkin tavırları ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kendi çabalarıyla motosikletini buldu

Sabah saatlerinde aracının yerinde olmadığını fark eden motosiklet sahibi, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kendi çabalarıyla aramalarına da devam eden motosiklet sahibi, aradan geçen iki günün ardından motosikletini bir sokakta buldu. Hırsızların yakalanması için ise polis ekipleri inceleme başlattı.

Son dakika haberi! Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberi! Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberi! Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberi! Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

Hasta numarası yapan şahıs, olayın kontrolden çıktığını fark edince çareyi intihara girişmekte buldu
Hasta numarası yapan şahıs, olayın kontrolden çıktığını fark edince çareyi intihara girişmekte buldu
3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından tuhaf savunma! İkisi de farklı konuştu
3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından tuhaf savunma! İkisi de farklı konuştu
4 şahıs, bilgisayar mühendisini Bitcoin hesabındaki para için kaçırdı
4 şahıs, bilgisayar mühendisini Bitcoin hesabındaki para için kaçırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tolga Yüce Şevval Şahin Bergüzar Korel Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Emre Kocadağ Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Esenyurt'ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 00:19:25. #1.15#

title