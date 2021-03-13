ESENYURT'TA MEDİKAL ÜRÜN ÜRETİLEN ATÖLYEDE YANGIN
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ESENYURT'TA MEDİKAL ÜRÜN ÜRETİLEN ATÖLYEDE YANGIN

13.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:57

Esenyurt'ta, medikal ürün üretilen yapılan 3 katlı binanın 2'nci katındaki atölyede yangın çıktı.

Esenyurt'ta, medikal ürün üretilen yapılan 3 katlı binanın 2'nci katındaki atölyede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Esenyurt, Atatürk Mahallesi'nde medikal ürün üretilen 3 katlı binanın 2'nci katındaki atölyede saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada işçiler dışarı çıktı. Olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.

ESENYURT'TA MEDİKAL ÜRÜN ÜRETİLEN ATÖLYEDE YANGIN
ESENYURT'TA MEDİKAL ÜRÜN ÜRETİLEN ATÖLYEDE YANGIN
ESENYURT'TA MEDİKAL ÜRÜN ÜRETİLEN ATÖLYEDE YANGIN
ESENYURT'TA MEDİKAL ÜRÜN ÜRETİLEN ATÖLYEDE YANGIN
ESENYURT'TA MEDİKAL ÜRÜN ÜRETİLEN ATÖLYEDE YANGIN
ESENYURT'TA MEDİKAL ÜRÜN ÜRETİLEN ATÖLYEDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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