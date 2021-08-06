Son dakika haberi! Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (9)
Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangına müdahale sürüyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel