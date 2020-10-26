Son dakika haber... Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri kapatıldı
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Son dakika haber... Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri kapatıldı

26.10.2020 09:05 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:31

Son dakika haber... Esenyurt'ta, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Esenyurt'ta, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi 1163. Sokak'taki bir kafede, yabancı uyruklu kişilerin koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde eğlenirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Esenyurt Kaymakamlığının talimatıyla polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde parti düzenlenen söz konusu kafeye, zabıta ekipleriyle beraber gitti. Yapılan incelemenin ardından mekan, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kafenin sahibi M.T, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.'ye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 TL para cezası uygulandı.

Son dakika haber... Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri kapatıldı
Son dakika haber... Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri kapatıldı
Son dakika haber... Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri kapatıldı
Son dakika haber... Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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