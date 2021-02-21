Son dakika haberi: Esenyurt'ta köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

21.02.2021 21:16 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:20
Son dakika haberi: Esenyurt'ta köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre ESENYURT'ta TEM bağlantı yolunda köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

ESENYURT'ta TEM bağlantı yolunda köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsü M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim D. arkadaşıyla birlikte oynadığı ve yolun karşısına geçen sokak köpeğinin peşinden gitti. Bu sırada hızla gelen ve sürücüsünün fark etmediği otomobil, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk kanlar içinde yere düştü. Sürücü, durmayarak otomobilden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çocuğun başında bekleyip yolu trafiğe kapattı. Ambulansın gelmesiyle yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kerim D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsü M.K. yakalanarak gözaltına alındı. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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