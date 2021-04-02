Esenyurt'ta kömürlük yangını
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Esenyurt'ta kömürlük yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta kömürlük yangını

Esenyurt'ta bir apartmanda kömürlük ve depo olarak kullanılan yerde, yangın çıktı.

Esenyurt'ta bir apartmanda kömürlük ve depo olarak kullanılan yerde, yangın çıktı. Yangına vatandaşların attığı izmaritin sebep olduğu iddia edildi.

Olay, Battalgazi Mahallesi 310'uncu sokakta bulunan 4 katlı bir binanın kömürlüğünde çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının gören vatandaşlar, "Odunlar var içeride izmarit atıldı sanırım" dedi.

(İHA)

Esenyurt'ta kömürlük yangını
Esenyurt'ta kömürlük yangını
Esenyurt'ta kömürlük yangını
Esenyurt'ta kömürlük yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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